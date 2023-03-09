Сейчас специалисты устраняют последствия ракетных ударов. Часть киевлян остается без отопления.

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Как рассказал мэр Виталий Кличко, в результате ракетных ударов в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Из-за этого есть перебои с теплоснабжением, поэтому часть киевлян остаются без отопления. Все службы работают над устранением последствий попадания вражеской ракеты.

Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть жителям столицы теплоснабжение и воду, где есть проблемы с ее снабжением,

– подчеркнул городской голова.

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