К сожалению, в результате обстрелов повреждены автомобили и здания. Также есть пострадавшие.

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Последствия прилетов в Киеве

В результате ракетного удара пострадали три человека, а также повреждены автомобили и здания. В настоящее время на месте работают все профильные службы.

Известно о попаданиях в Голосеевском и Святошинском районах Киева. На местах происшествий сейчас работают спасатели, полицейские и медики.

По состоянию на 9:40 утра известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате взрыва 5 автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Кроме этого, повреждены фасады находящихся рядом домов.

Следователи и криминалисты собирают доказательные материалы военного преступления,

– отметили правоохранители.

Что происходит на местах прилетов / фото полиции Киева



В Киеве в результате прилетов горели авто / фото КГВА



Последствия прилетов ракет в Киеве / фото КГВА

Сколько вражеских ракет сбили в Украине

Известно, что оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракет, а также 4 дрона-камикадзе.

К тому же 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Также Наталья Гуменюк сообщила, что враг распределил ракеты на две волны, а также пытался отвлечь украинскую ПВО. Оккупанты запускали ракеты Х-22, Х-101, Х-59 и "Калибры", которые направлены на объекты критической инфраструктуры.

Так, 9 ракет сбили над Николаевщиной, над Одесской областью – уничтожили 6 ракет и один беспилотник. Также 2 ракеты ликвидировали над Херсонщиной.