К сожалению, в результате обстрелов повреждены автомобили и здания. Также есть пострадавшие.
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Последствия прилетов в Киеве
В результате ракетного удара пострадали три человека, а также повреждены автомобили и здания. В настоящее время на месте работают все профильные службы.
Известно о попаданиях в Голосеевском и Святошинском районах Киева. На местах происшествий сейчас работают спасатели, полицейские и медики.
По состоянию на 9:40 утра известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате взрыва 5 автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Кроме этого, повреждены фасады находящихся рядом домов.
Следователи и криминалисты собирают доказательные материалы военного преступления,
– отметили правоохранители.
Что происходит на местах прилетов / фото полиции Киева
В Киеве в результате прилетов горели авто / фото КГВА
Последствия прилетов ракет в Киеве / фото КГВА
Сколько вражеских ракет сбили в Украине
Известно, что оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.
Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракет, а также 4 дрона-камикадзе.
К тому же 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
Также Наталья Гуменюк сообщила, что враг распределил ракеты на две волны, а также пытался отвлечь украинскую ПВО. Оккупанты запускали ракеты Х-22, Х-101, Х-59 и "Калибры", которые направлены на объекты критической инфраструктуры.
Так, 9 ракет сбили над Николаевщиной, над Одесской областью – уничтожили 6 ракет и один беспилотник. Также 2 ракеты ликвидировали над Херсонщиной.