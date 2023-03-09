Наразі фахівці усувають наслідки ракетних ударів. Частина киян залишаються без опалення.

До теми Під час масованої ракетної атаки у Києві пролунали потужні вибухи: є постраждалі

Деталі ранкової атаки Києва

Як розповів мер Віталій Кличко, внаслідок ракетних ударів у столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури.

Через це є перебої з теплопостачанням, тому частина киян залишаються без опалення. Усі служби працюють над усуненням наслідків влучання ворожої ракети.

Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням,

– наголосив міський голова.

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