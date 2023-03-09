Наразі фахівці усувають наслідки ракетних ударів. Частина киян залишаються без опалення.
До теми Під час масованої ракетної атаки у Києві пролунали потужні вибухи: є постраждалі
Деталі ранкової атаки Києва
Як розповів мер Віталій Кличко, внаслідок ракетних ударів у столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури.
Через це є перебої з теплопостачанням, тому частина киян залишаються без опалення. Усі служби працюють над усуненням наслідків влучання ворожої ракети.
Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням,
– наголосив міський голова.
Масований ракетний удар по Києву: все, що відомо
У Святошинському районі Києва постраждали 3 людини через падіння російської ракети, повідомила поліція.
Також внаслідок вибуху, що стався, 5 автомобілів повністю знищено, а ще 15 пошкоджено.
Тривога тривала у столиці майже 7 годин. За цей час росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння: починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет.
Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в обʼєкт інфраструктури.
У поліції вже показали моторошні наслідки прильотів у Києві.
До речі, Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.