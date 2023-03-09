Таким образом, российские захватчики в очередной раз пытались уничтожить украинскую энергосистему. Однако у них это не вышло.
Важно Одна из самых больших за год великой войны: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта
Как последствия нового массированного ракетного удара
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что энергосистема Украины остается цельной. Только в отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в 8 регионах.
Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков,
– отметил министр.
По словам Шмыгаля, также ракетные удары были нанесены против гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.
"За эти очередные преступления россияне обязательно должны быть наказаны. Не забудем. Не простим. Спасибо силам ПВО и энергетикам за их работу. Выстоим. Победим. Восстановим", – добавил премьер-министр.
Массированная атака Украины 9 марта: что известно
- Российские оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.
- Враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали.
- В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
- В результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остается без отопления.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по поводу массированной ракетной атаки Украины 9 марта.
- Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.