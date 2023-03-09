Таким образом, российские захватчики в очередной раз пытались уничтожить украинскую энергосистему. Однако у них это не вышло.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что энергосистема Украины остается цельной. Только в отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в 8 регионах.

Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков,

– отметил министр.

По словам Шмыгаля, также ракетные удары были нанесены против гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.

"За эти очередные преступления россияне обязательно должны быть наказаны. Не забудем. Не простим. Спасибо силам ПВО и энергетикам за их работу. Выстоим. Победим. Восстановим", – добавил премьер-министр.

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