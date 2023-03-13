Моніторингові групи повідомляють, що також зафіксовано активність авіації на півночі. Про це інформує 24 Канал.

Важливо В ОК "Південь" пояснили, чому "затягнулась" ракетна атака Росії

Чому лунає повітряна тривога

11:24 Станом на зараз відомо про активність Ту-22 з Енгельса, 2 ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр", а також є активність тактичної авіації.

11:17 В ОК "Південь" повідомили, що спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

11:15 Запусків ракет не було. Всі цілі – результат роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.

11:00 Також над Брянською областю в потенційній зоні пусків перебуває 7 повітряних об’єктів.

10:59 Деякі моніторингові пабліки зазначили, що у напрямку Чернігівщини-Київщини зафіксовано повітряну ціль. Що саме – поки невідомо. Згодом повідомили, що повітряна ціль зникла з радарів. Попередньо, це фальш-ціль.

10:58 Повітряна тривога лунає: у Чернігівській,

Сумській,

Київській,

Полтавській,

Луганській областях,

місті Київ.



Де лунає повітряна тривога / Карта

10:57 Попередньо, повідомляють про запуск ракети у бік Черніговщини та Київщини. Тому будьте в укриттях, де оголошено тривогу.

Є загроза завдання ракетного удару

Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Чорне море вже виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Тому є висока загроза завдання ракетного удару.

Остання масована атака України 9 березня