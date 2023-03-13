Моніторингові групи повідомляють, що також зафіксовано активність авіації на півночі. Про це інформує 24 Канал.
Важливо В ОК "Південь" пояснили, чому "затягнулась" ракетна атака Росії
Чому лунає повітряна тривога
Де лунає повітряна тривога / Карта
Є загроза завдання ракетного удару
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Чорне море вже виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Тому є висока загроза завдання ракетного удару.
Остання масована атака України 9 березня
- Проти ночі 9 березня росіяни здійснили 81 пуск ракет різного базування. Для атаки окупанти використовували літаки Ту-95, Ту-22М3, Су-35, МіГ-31К, ракетоносії "Калібрів" у Чорному морі.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вперше заявив, що ворог використав цілих 6 "Кинджалів". За його словами, такої кількості запущених цих ракет він не пригадує.
- За словами Наталії Гуменюк, окупанти намагалися знайти системи Patriot, про які повідомили напередодні.
- Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо масованої ракетної атаки України 9 березня.
- Також український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих під час ракетної атаки. Зеленський оприлюднив кадри наслідків прильотів.