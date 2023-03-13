Мониторинговые группы сообщали, что также была зафиксирована активность авиации на севере. Об этом информирует 24 Канал.

Важно В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России

Почему звучала воздушная тревога

11:49 В областях начался отбой воздушной тревоги.

11:48 По информации мониторинговых групп, вражеская авиация улетает от границ.

11:28 Иногда наблюдаются запуски воздушных объектов, вероятно, фальш-цели, из Брянской области. Оставайтесь в укрытиях, потому что среди фальш-целей могут быть и настоящие.

11:24 По состоянию на данный момент известно об активности Ту-22 из Энгельса, 2 ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр", а также есть активность тактической авиации.

11:17 В ОК "Юг" сообщили, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.

11:15 Запусков ракет не было. Все цели – результат работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

11:00 Над Брянской областью в потенциальной зоне пусков находится 7 воздушных объектов.

10:59 Некоторые мониторинговые паблики отметили, что в направлении Черниговщины-Киевщины зафиксирована воздушная цель. Что именно – пока неизвестно. Позже сообщили, что воздушная цель исчезла с радаров. Предварительно, это фальшь-цель.

10:58 Воздушная тревога звучит: в Черниговской,

Сумской,

Киевской,

Полтавской,

Луганской областях,

городе Киев.



Где звучит воздушная тревога / Карта

10:57 Предварительно, сообщают о запуске ракеты в сторону Черниговщины и Киевщины. Поэтому будьте в укрытиях, где объявлена тревога.

Есть угроза нанесения ракетного удара

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Черное море уже выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр". Поэтому есть высокая угроза нанесения ракетного удара.

Последняя массированная атака Украины 9 марта