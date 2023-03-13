Мониторинговые группы сообщали, что также была зафиксирована активность авиации на севере. Об этом информирует 24 Канал.
Важно В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России
Почему звучала воздушная тревога
Где звучит воздушная тревога / Карта
Есть угроза нанесения ракетного удара
Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Черное море уже выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр". Поэтому есть высокая угроза нанесения ракетного удара.
Последняя массированная атака Украины 9 марта
- В ночь на 9 марта россияне осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Для атаки оккупанты использовали самолеты Ту-95, Ту-22М3, Су-35, МиГ-31К, ракетоносители "Калибров" в Черном море.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат впервые заявил, что враг использовал целых 6 "Кинжалов". По его словам, такого количества запущенных ракет он не припоминает.
- По словам Натальи Гуменюк, оккупанты пытались найти системы Patriot, о которых сообщили накануне.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по массированной ракетной атаке Украины 9 марта.
- Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.