Про це зазначили у Київській міській державній адміністрації, посилаючись на попередження "Київводоканалу". Що про це відомо – передає 24 Канал.

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На поверхах багатоповерхівок може не бути води

У "Київводоканалі" зазначили, що у деяких висотках столиці на верхніх поверхах може бути тимчасово відсутнє водопостачання. Повідомляють, що через вимушені екстрені знеструмлення, спостерігались перепади тиску у водопровідних мережах міста.

Наразі водопровідні насосні станції "Київводоканалу" продовжують працювати. Тиск у мережах стабілізовано, але ще може спостерігатися відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків,

– написали в КМДА.

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