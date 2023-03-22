Кількість загиблих внаслідок атаки дронами-камікадзе по Ржищеву зросла до 4. Рятувальники дістали тіло ще одного чоловіка з-під завалів.

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Росіяни вбили у Ржищеві 4 людини

Вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області окупанти поцілили у п'ятиповерхові гуртожитки та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. На місці спалахнула пожежа площею 330 квадратних метрів. Рятувальники гасили пожежу до ранку. А розбір завалів продовжується й досі.

О 7 ранку було відомо про 3 загиблих, ще 4 людини лишались під завалами. Проте о 10:51 начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.

Що відомо про загиблих

Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття. Окрім нього, загинув водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. Подробиці щодо особистостей ще 2 жертв атаки поки що не розголошували.

Довідка. Вночі 22 березня росіяни випустили з Брянської області по Україні 21 безпілотник. Силам ППО вдалося збити 16 з них. Окрім гуртожитків у Київській області, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Житомирській області.