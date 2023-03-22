Число погибших в результате атаки дронами-камикадзе по Ржищеву возросло до 4. Спасатели извлекли тело еще одного мужчины из-под завалов.

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Ночью 22 марта в городе Ржищев Киевской области оккупанты попали в пятиэтажные общежития и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. На месте загорелся пожар площадью 330 квадратных метров. Спасатели тушили пожар до утра. А разбор завалов продолжается до сих пор.

В 7 утра было известно о 3 погибших, еще 4 человека оставались под завалами. Однако в 10:51 начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что спасатели нашли тело еще одного погибшего.

Что известно о погибших

Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие. Кроме него, погиб водитель скорой медицинской помощи, приехавший на вызов. Подробности по поводу личностей еще 2 жертв атаки пока не разглашали.