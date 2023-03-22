Володимир Зеленський зауважив, що реальний мир наближає лише успіх України на землі, у небі та в морі. А також повне дотримання санкційного режиму проти Росії.
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Росіяни вбили 3 людини у Київській області
Глава держави відреагував на обстріл України 21 та 22 березня.
Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари,
– сказав президент.
Що відомо про нічну атаку дронами
- Вночі росіяни випустили по Україні 21 безпілотник, які злітали з Брянської області. Силам ППО вдалося збити 16 з них.
- У Ржищеві Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Київська ОВА повідомила, що станом на 8:15 ранку відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Проте у відомстві зауважили, що інформація уточнюється. Розбір завалів продовжується.
- У Хмельницькій області влучань немає, хоч там теж працювала ППО. Проте у Житомирській області пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.
- Також окупанти намагались атакувати Київ. У повітряному просторі навколо столиці було виявлено близько 8 ворожих БпЛА типу "Шахід" й усі вони були знищені.
- Перед цим росіяни випустили по Одесі 4 некеровані ракети X-59, 2 з них було збито, а ще 2 влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. Є поранені.