Володимир Зеленський зауважив, що реальний мир наближає лише успіх України на землі, у небі та в морі. А також повне дотримання санкційного режиму проти Росії.

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Росіяни вбили 3 людини у Київській області

Глава держави відреагував на обстріл України 21 та 22 березня.

Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари,

– сказав президент.

Що відомо про нічну атаку дронами