Вечером 21 марта стало известно, что в результате ракетных обстрелов Одессы был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря. Три человека получили ранения, однако их количество могло бы быть больше.

Смотрите также Ночная атака "Шахидов" на столицу: все цели были уничтожены

Прихожане вышли из монастыря за полчаса до удара

Настоятель монастыря архиепископ Диодор рассказал, что за пол часа до попадания ракеты в здание мужского монастыря его территорию покинуло более 20 прихожан, находившихся на вечерней службе в храме.

Вместо этого повреждение получило жилое здание монастыря. В пострадавшем корпусе проживали монахи, самому старшему из которых 88 лет, еще двоим – 51 и 50 лет.

Несмотря на значительные повреждения, уцелели храмы, иконы, не погибли люди... Для нас важно чувствовать, что мы пострадали вместе с украинским народом,

– сказал Диодор.

Между тем, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что в здании значительные повреждения, в том числе разрушены около 200 квадратных метров кровли. Также было две ячейки возгорания на площади около 40 квадратных метров – пожар быстро был ликвидирован.

Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты