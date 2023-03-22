Враг начал атаку на столицу примерно в 00:10 22 марта. Силы противовоздушной обороны сбивали цели в Киеве до 04:29.

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Силам ПВО удалось сбить все цели

В КМВА сообщили, что, по предварительной информации, для атаки на столицу враг использовал "Шахиды". Однако все цели, залетевшие на территорию Киевской области, были уничтожены. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По данным на этот момент – без жертв и разрушений. За что должны в очередной раз благодарить наших охранников неба – сил противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине!,

– Сергей Попко, начальник КМВА.

Что известно о ночной атаке