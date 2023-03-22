Враг начал атаку на столицу примерно в 00:10 22 марта. Силы противовоздушной обороны сбивали цели в Киеве до 04:29.
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Силам ПВО удалось сбить все цели
В КМВА сообщили, что, по предварительной информации, для атаки на столицу враг использовал "Шахиды". Однако все цели, залетевшие на территорию Киевской области, были уничтожены. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По данным на этот момент – без жертв и разрушений. За что должны в очередной раз благодарить наших охранников неба – сил противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине!,
– Сергей Попко, начальник КМВА.
Что известно о ночной атаке
- Около 00:10 воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а затем в Житомирской и Черкасской областях. После этого в столице сообщили о работе ПВО.
- Позже тревогу объявили в Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областях. В 02:20 в Житомирской области сообщили о работе ПВО.
- В 04:25 громкие взрывы прогремели в Хмельницкой области. Местные испугались, что это прилет. Однако местные власти заявили, что прилетов нет – это была работа ПВО.