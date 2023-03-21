Об этом рассказали в воздушных силах ВСУ. В результате ракетных обстрелов есть пострадавшие.

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В небе над Одесчиной уничтожили 2 ракеты X-59

В Воздушных силах рассказали, что над Одесчиной уничтожили две управляемые авиационные ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили их около 19:40.

Ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59 выпустили российские истребители Су-35 из акватории Черного моря.

Россияне обстреляли Одессу 4 ракетами. Предварительно – X-59. Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря – известно о трех раненых,

– написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Россияне атаковали Одессу

В Одесской районной военной администрации рассказали, что 21 марта российские истребители Су-35 запустили ракеты с моря. По предварительным данным, атака прошла без жертв, однако известно о пострадавших.

"Есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделения ГСЧС пожар по состоянию на 20:40 локализовали", – говорится в сообщении.

По данным местных телеграмм-каналов, в результате ракетных обстрелов пострадало общежитие послушников одного из православных монастырей Московского патриархата Одессы. Три человека получили ранения.