Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, взрывы раздались на железной дороге во временно оккупированном Джанкое.

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В ГУР сообщили, что в результате "хлопка" был уничтожен груз ракет "Калибр НК".

Как рассказал Крамаров, атаку совершили дроны-камикадзе. Вероятно, это могли быть китайские беспилотники Mugin, имеющие неплохую дальность и способные нести на себе боевую часть до 25 килограммов.

"Особенно многозначительно, что все это произошло на фоне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву", – отметил военный эксперт.

Причина мощных взрывов в Джанкое

По словам Крамарова, взрывы в Джанкое были очень мощными.

"Вероятно, у ракет "Калибр" начали детонировать как боевые части, так и стартовые двигатели", – предположил военный эксперт.

Он добавил, что вместе с "Калибрами" могли транспортироваться еще какие-нибудь артиллерийские боеприпасы. На это указывают масштабы детонации.

Обратите внимание – Последствия "хлопка" в Джанкое: смотрите видео

Значение ударов по железной дороге в Крыму

Крамаров отметил, что пока нет точных данных о состоянии железнодорожного полотна после попаданий. Если оно существенно повреждено, то это изрядно испортит нервы врагу.

Через Джанкой проходит один из самых главных железнодорожных путей, которым происходит поставка снарядов и военной техники, а также живой силы на Юг Украины,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что пока Минобороны и Генштаб ВСУ не подтвердили причастность Украины к "хлопку". Однако, по словам Крамарова, отталкиваясь от заявления ГУР, можно говорить о том, что это была военная операция украинских сил.

"Хлопок" в Джанкое сорвал новую ракетную атаку

Российские оккупанты везли через Джанкой груз ракет "Калибр НК", которые затем, вероятно, могли направить в порты. Пока неизвестно, сколько именно ракет было уничтожено при взрыве.

"Россия может производить до 20 – 24 таких ракет в месяц. Возможно, это и были те 24 единицы, которые россияне пытались оперативно поставить на боевое дежурство на корабли Черноморского флота", – сказал Крамаров.

По его словам, оккупанты могли перевозить ракеты в рамках подготовки к следующему ракетному обстрелу Украины. О подготовке к новой атаке говорят и тренировочные полеты истребителей, которые Россия активно проводила в середине марта.

Россияне прицеливаются своими гипер- и сверхзвуковыми крылатыми ракетами в рамках подготовки к атаке. Уничтожив эти "Калибры", мы сорвали следующий массированный ракетный обстрел Украины,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что российские оккупанты даже после этого не откажутся от планов атаковать Украину. Однако в результате ударов по Джанкою удалось хотя бы отсрочить следующую ракетную атаку.

Удар по ресурсам россиян

Как рассказал Крамаров, всего у россиян немного больше 100 ракет "Калибр". Это уже за пределом минимального критического количества, которое должно находиться на вооружении армии России.

Западные санкции ужесточаются. Поэтому в Россию попадает все меньше товаров двойного назначения, которые россияне пытаются использовать для производства своих ракет,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что технология производства ракет для России все больше усложняется. Следовательно, потеря "Калибров" в Джанкое для россиян будет очень существенным ударом.

"Хлопок" в Джанкое: коротко