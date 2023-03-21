Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он заметил, что во временно оккупированном Крыму россияне еще с 2014 года накапливали "эшелонированную" противовоздушную оборону – малого, среднего и большого радиуса действия.
Смотрите также Курс указан, – в ВСУ прокомментировали уничтожение "Калибров" в Джанкое
"Кроме того, это десятки километров от основной линии боестолкновения в зоне боевых действий на материковой части Украины, где также на оккупированных территориях есть "эшелонированная" ПВО оккупантов", – заявил он.
Коваленко отметил, что на видео, которое распростаняют в сети, кроме взрывов, слышно и звуки выстрелов. И это, по его мнению, работали пушечные установки комплексов малого радиуса действия.
Следовательно, на этот коммерческий БПЛА отреагировала российская ПВО только тогда, когда он, фактически, уже был в зоне, не то, что ее действия, а, фактически, того объекта, который он должен был уничтожить,
– сказал военно-политический обозреватель.
Ничтожная эффективность враждебной ПВО
Он убежден, что это свидетельствует о том, что российское ПВО продолжает демонстрировать свою "ничтожную эффективность". И это очередной репутационный удар по российской противовоздушной обороне.
Какой беспилотник атаковал временно оккупированный Джанкой: смотрите видео
"Российские оккупанты значительно улучшали характеристики своих комплексов на бумаге, а в реальности характеристики их ПВО значительно ниже", – рассказал Александр Коваленко.
Он считает, что теперь страны, которые покупали у России, в частности, комплексы С-300, С-400, ЗРК Панцирь-С1, должны задуматься.
Действительно ли они соответствуют характеристикам? Защитят ли они нас, когда мы будем использовать эти комплексы, если будет нужно?
– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Серьезные потери для оккупантов
Коваленко рассказал, если сравнить коммерческий дрон и ракету, которая дефицитна для россиян, то это действительно для оккупантов серьезные потери. Военно-политический обозреватель подчеркнул, что, если ракеты даже имеют осколочные повреждения, то это означает, что их уже невозможно использовать.
"Самое болезненное – это то, когда у тебя есть ракета, у нее большое количество повреждений, она вот есть, но ты ее не можешь применить, ведь она может взорваться в пусковой установке", – добавил он.
Что известно о "хлопке" в Джанкое
- Вечером 20 марта временно оккупированный Джанкой посетил "хлопок". Всего было слышно более 10 взрывов.
- Пропагандисты заявили, что якобы "сработало ПВО". Это подтвердил и так называемый советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков.
- Оккупанты заявили, что в результате "хлопка" были повреждены четыре объекта железнодорожной станции. Именно через нее россияне перевозили оружие.
- В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр НК" во время транспортировки по железной дороге.