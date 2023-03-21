О "хлопке" в Джанкое местные поведали около 20:50. Впоследствии стало известно о том, что там раздалось более 10 взрывов. Причем случились они на железной дороге, а мишенями стали крылатые ракеты "Калибр", передает 24 Канал.
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В Джанкое – важный железнодорожный узел
Для наших военных очень важно обескровливать врага. Так что удары по железнодорожным узлам – то, что нужно. Особенно, когда речь идет о полуострове Крым.
Итак, Джанкой – место схождения всех железнодорожных ветвей, расположен в Крыму. Поэтому, если вывести из строя именно этот железнодорожный узел, можно парализовать поставки врага. Причем, в две стороны: как с полуострова Крым, так и к нему.
Если уничтожить железнодорожный узел в Джанкое, можно усложнить движение как пассажирских поездов, так и эшелонов с техникой. Первыми везут на фронт бойцов. Что касается вторых, то, думаем, объяснять вам не нужно.
Как пролегает по полуострову Крым железная дорога: смотрите на карте
Железнодорожный узел в Джанкое – на севере полуострова / Скриншот
"Хлопок" подвезли к железной дороге
Об этом заявили в Главном управлении разведки при Минобороны. В ведомстве отметили, что взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК". Их как раз транспортировали по железной дороге.
Загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации,
– подчеркивают в ГУР.
Что известно о взрывах в Джанкое
- Как мы говорили выше, взрывы слышали в 20.50. Впоследствии местные жители заявили, что их было не менее 11. Из интересного, авиация врага поднялась в воздух и улетела от Джанкоя. А еще стало известно о том, что в одном из районов города вспыхнул пожар.
- Между тем пропагандисты кичились якобы работой ПВО. Мол, она смогла сбить беспилотника. Но жителей не проведешь. Они четко слышали взрывы, достаточно мощные.
- Заметим, что звуки этого беспилотника очень напоминали иранские дроны-камикадзе. Так что в сети уже начали шутить о восстании "Шахидов".