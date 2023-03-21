Про "бавовну" у Джанкої місцеві розповіли близько 20:50. Згодом стало відомо про те, що там пролунало понад 10 вибухів. Причому сталися вони на залізниці, а мішенями стали крилаті ракети "Калібр", передає 24 Канал.
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У Джанкої – важливий залізничний вузол
Для наших військових надзвичайно важливо знекровлювати ворога. Тож удари по залізничних вузлах – те, що треба. Особливо, коли мовиться про півострів Крим.
Отже, Джанкой – місце сходження усіх залізничних гілок, розташованих у Криму. Тож, якщо вивести з ладу саме цей залізничний вузол, можна неабияк паралізувати постачання ворога. Причому у дві сторони: як з півострова Крим, так і до нього.
Якщо знищити залізничний вузол у Джанкої, то можна ускладнити рух як пасажирських потягів, так і ешелонів з технікою. Першими везуть на фронт бійців. Що стосується других, то, думаємо, пояснювати вам не потрібно.
Як пролягає півостровом Крим залізниця: дивіться на карті
Залізничний вузол у Джанкої – на півночі півострова / Скриншот
"Бавовну" підвезли до залізниці
На цьому наголосили у Головному управлінні розвідки при Міноборони. У відомстві зазначили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК". Їх саме транспортували залізницею.
Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації,
– підкреслюють у ГУР.
Що відомо про вибухи у Джанкої
- Як ми говорили вище, вибухи чули о 20:50. Згодом місцеві мешканці заявили, що їх було щонайменше 11. З цікавого, авіація ворога піднялася у повітря та відлетіла від Джанкоя. А ще стало відомо про те, що в одному з районів міста спалахнула пожежа.
- Тим часом пропагандисти хизувалися буцімто роботою ППО. Мовляв, вона змогла збити безпілотник. Але мешканців не обдуриш. Вони чітко чули вибухи, які були доволі потужними.
- Зауважимо, що звуки цього безпілотника дуже нагадували іранські дрони-камікадзе. Тож у мережі вже почали жартувати про повстання "Шахідів".