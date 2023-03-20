Перший вибух пролунав близько 20:50, а наступний через 10 хвилин. Окупанти вже заявляють, що перед вибухами бачили безпілотник, повідомляє 24 Канал.
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Що відбувається у Джанкої
Місцеві пропагандисти уже заявляють про роботу сумнозвісної російської ППО, яка буцімто збила безпілотник. Однак місцеві кажуть, що вибухи були доволі потужними і їх було до десятка.
Повідомлення місцевих / Фото з соцмереж
Крім того, ворог підняв гелікоптери. Також у районі аеродрому чути звуки автоматних черг.
У Джанкої чути автоматні черги: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)
Станом на 21:20 відомо, що в районі аеродрому пролунало близько 11 вибухів. Місцеві кажуть, що російська авіація піднялася в повітря і летить подалі від Джанкоя.
Тим часом місцеві пропагандисти / Скриншот
Також є інформація про пожежу в одному з районів Джанкоя.
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