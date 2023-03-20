Первый взрыв прогремел около 20:50, а последующий через 10 минут. Оккупанты уже заявляют, что перед взрывами видели беспилотник, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Си Цзиньпин приехал в Россию, ордер на арест Путина – пожизненный: хронология 390 дня войны
Что происходит в Джанкое
Местные пропагандисты уже заявляют о работе печально известной российской ПВО, якобы сбившей беспилотник. Однако местные говорят, что взрывы были достаточно мощными, и их было до десяти.
Сообщения местных / Фото из соцсетей
Кроме того, враг поднял вертолеты. Также в районе аэродрома слышны звуки автоматных очередей.
В Джанкое слышны автоматные очереди: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)
По состоянию на 21:20 известно, что в районе аэродрома раздалось около 11 взрывов. Местные говорят, что российская авиация поднялась в воздух и улетает подальше от Джанкоя.
Тем временем местные пропагандисты / Скриншот
Также есть информация о пожаре в одном из районов Джанкоя.
Отборный "хлопок" из Джанкоя: смотрите видео
Советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков призвал "не распространять сплетни" и ждать "официальной информации". Под "официальной" вероятно, подразумевается "работа ПВО и сбитые украинские беспилотники".
В сети появляется все больше видео из Джанкоя, на которых слышны сначала характерные для иранских дронов-камикадзе звуки, а затем взрывы и автоматные очереди.
"Хлопок" в Джанкое: смотрите видео
Взрывы на железной дороге в Джанкое: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)