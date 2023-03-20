Первый взрыв прогремел около 20:50, а последующий через 10 минут. Оккупанты уже заявляют, что перед взрывами видели беспилотник, сообщает 24 Канал.

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Что происходит в Джанкое

Местные пропагандисты уже заявляют о работе печально известной российской ПВО, якобы сбившей беспилотник. Однако местные говорят, что взрывы были достаточно мощными, и их было до десяти.



Сообщения местных / Фото из соцсетей

Кроме того, враг поднял вертолеты. Также в районе аэродрома слышны звуки автоматных очередей.

В Джанкое слышны автоматные очереди: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

По состоянию на 21:20 известно, что в районе аэродрома раздалось около 11 взрывов. Местные говорят, что российская авиация поднялась в воздух и улетает подальше от Джанкоя.



Тем временем местные пропагандисты / Скриншот

Также есть информация о пожаре в одном из районов Джанкоя.

Отборный "хлопок" из Джанкоя: смотрите видео

Советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков призвал "не распространять сплетни" и ждать "официальной информации". Под "официальной" вероятно, подразумевается "работа ПВО и сбитые украинские беспилотники".

В сети появляется все больше видео из Джанкоя, на которых слышны сначала характерные для иранских дронов-камикадзе звуки, а затем взрывы и автоматные очереди.

"Хлопок" в Джанкое: смотрите видео

Взрывы на железной дороге в Джанкое: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

Обратите внимание! "Хлопок" регулярно наведывается во временно оккупированый Джанкой, в частности, последний раз там раздавались взрывы 3 января и оккупанты говорили о работе ПВО. Стоит отметить, что после отступления из Херсона военный аэродром возле Джанкоя в оккупированном Россией Крыму стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов.