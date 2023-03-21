По имеющейся информации, "хлопок" к Джанкою подвезли 20 марта около 20:50. Причем взрывов было более 10, что не на шутку испугало местных жителей, но об этом позже.

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Местные видели и слышали беспилотник

Пока местные жители на видео снимали происходящее, пропагандисты восхваляли работу ПВО. Мол, ей удалось сбить беспилотник. Но в сети отмечают, что взрыв был не один, а с десяток. И что они были достаточно мощными.

Интересно, что для борьбы с "хлопком" враг поднял даже вертолеты. Кроме того, звуки автоматных очередей раздавались в районе аэродрома.

21:20 20 марта стало известно, что раздалось в районе аэродрома около 11 взрывов. Местные жители тогда рассказали, что авиация врага поднялась в воздух и улетела от Джанкоя. Кроме того, появилась информация о том, что в одном из районов города вспыхнул пожар.

Понятное дело, что местные власти пытались изо всех сил успокоить жителей оккупированного полуострова. Так, советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков призвал их "не распространять сплетни". Он также отметил важность ожидания "официальной информации".

Сетью стремительными темпами распространялись видео с Джанкоя. На них можно услышать звуки, присущие иранским дронам-камикадзе "Шахид". После этого раздаются взрывы и автоматные очереди.

Беспилотник на звук напоминает иранские "Шахиды": смотрите видео

Разведка говорит об уничтоженных "Калибрах"

И пока россияне кичатся "работой ПВО", Главное управление разведки поделилось свежей информацией. В 22:54 20 марта появилась публикация, касающаяся ситуации в Джанкое. Согласно ей, удалось уничтожить крылатые ракеты "Калибр НК", когда их транспортировали по железной дороге.

В ведомстве напоминают, что "Калибр НК" – крылатая ракета, созданная для запуска с надводных кораблей российского черноморского флота. Они способны попадать на расстоянии 2500 километров по наземным целям или 375 километров – по морским.

В сети говорят о попадании по железной дороге: смотрите видео (внимание, ненормативная лексика, 18+)

Загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации,

– подчеркивают в ГУР.

Восстание "Шахидов"

Это отметили в мониторинговом канале Monitor. Да действительно звуки очень похожи на те, которые украинцы слышат, когда враг коварно запускает иранские дроны.

В то же время в комментариях несется страшное. Угрожают как не новым ударом по Украине, то жалуются на ничтожность и слабость российского военного руководства. Вот, например: