Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас на месте происшествия проводится проверка. Известно, что никто не пострадал.
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Неизвестный проник за забор и заложил взрывчатку
Вечером 19 марта во временно оккупированном Симферополе на участке газового кранового узла недалеко от улицы Балаклавской произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный перелез через забор и заложил под газопровод взрывчатку мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Как уверяют российские СМИ, такой мощности не хватило, чтобы прервать газоснабжение и вызвать большой пожар. Вроде бы крановый узел остался целым и сквозных повреждений нет.
В результате взрыва изогнула одну из металлических труб, а рядом обнаружили воронку. Сообщается, что никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия проводят проверку. Пока неизвестно, кто имеет отношение к подрыву, однако хлопот оккупантам удалось доставить.
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Ранее в Симферополе масштабно пылал состав
- Недавно во временно оккупированном произошло масштабный пожар на большом складе. Пылать помещение начало в 4:43 утра 14 марта.
- Площадь, которую охватило пламя, заняла более 1 000 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели – около 30 человек и 7 единиц техники.
- Известно, что обошлось без пострадавших. Пожар не перекинулся на соседние склады и магазины.