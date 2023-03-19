В это время 9 лет назад путинские войска незаконно вторглись на территорию Крыма, провели так называемый "референдум" и присоединили эту территорию к России. Вместе с тем, со слов советника главы ОП Михаила Подоляка понятно, что полуостров полностью вернется в состав нашего государства. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в воскресенье, 19 марта, – информирует 24 Канал.

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"Нужно будет избавиться от определенных людей"

Как отметил Подоляк, в частности, была создана рабочая группа в Офисе Президента по вопросам Крыма. Кроме того, над концепцией развития полуострова после его освобождения работает уполномоченная президента Тамила Ташева и целое Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

Безусловно, есть предложения о том, как должна быть устроена вертикаль власти, что мы будем делать с коллаборантами. Не забывайте, что за 8 лет Россия туда натянула много своих людей… Если они не успеют выехать, нужно их отправить на дальнюю землю Сибири,

– сказал спикер руководителя ОП.

Он констатировал, что от приехавших на полуостров после 2014 года россиян нужно будет избавиться, а также "отмотать назад все юридические решения, которые принимали оккупанты".

Все, что Россия там делала: создавала реестры недвижимости, присваивала бизнесы, создавала какие-то органы власти отдельно… Вот это надо будет отмотать. Это уже большой объем работы,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, по его словам, к этому привлекут, в частности, крымских татар и представителей Меджлиса. Собственно, они уже работают над концепцией того, как будет выглядеть Крым после деоккупации.

"Путин не модерирует эту войну"