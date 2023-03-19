Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, F-16 нужны Украине для защиты от вражеских ракетных обстрелов по городам и критической инфраструктуре.

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По словам Игната, F-16 доступны в некоторых странах, которые сейчас перевооружаются на еще более новые самолеты. Впрочем, разрешение на передачу истребителей должно предоставить Вашингтон. Он объяснил, что это "как с танками "Леопард".

Украина будет с новыми самолетами

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что этот вопрос непростой, а потому требует немало времени и согласований. Впрочем, некоторые сдвиги уже есть.

Наши партнеры последовательны. Думаю, что Украина будет с мощными крыльями, которые помогут нам сохранить как можно больше жизней и деоккупировать наши земли.

– отметил Юрий Игнат.

Юрий Игнат утверждает, что Украина в любом случае будет с новыми самолетами. По его словам, этот вопрос рассматривался даже до начала войны в 2014 году.

Справка. В 2020 году Воздушные Силы ВСУ опубликовали Визию о рациональных путях развития этого вида ВСУ. После 2014 Украина перестала сотрудничать с Россией в военной сфере, поэтому нужно было решать вопросы с советской техникой.