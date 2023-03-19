Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что воздушным силам необходимо сосредоточиться на едином типе многоцелевого самолета F-16.

Узнайте больше Какие ракеты может сбивать Украина и для чего нам F-16: интервью с Юрием Игнатом

F-16 усилит ПВО Украины

Представитель Воздушных Сил ВСУ объяснил, что самолеты F-16 прежде всего нужны Украине, чтобы отражать ракетные атаки оккупантов.

Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны,

– сказал Игнат.

Он объяснил, что самолеты типа "МиГ" и "Су", которые есть у Украины, не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахиды". В то же время, истребители F-16 с мощным радаром и современными ракетами, как говорит Игнат, позволят сбивать эти цели эффективно.

F-16 отбросят авиацию врага

Игнат сообщил, что россияне на линии боевого столкновения стали применять планирующие корректированные авиабомбы массой 1500 килограммов. По его словам, российские самолеты запускают эти бомбы в десятках километров от линии боевого столкновения и не входят в зону поражения нашей ПВО.

Противостоять этим угрозам могут дальнобойные зенитные ракетные системы, которые должны прийти в Украину, и то в небольшом количестве. А также и современные многоцелевые истребители, применяя ракеты класса "воздух-воздух", вроде AIM-120 AMRAAM,

– сказал спикер.

Он отметил, что одна из модификаций ракет AIM-120 AMRAAM может доставать воздушные цели на расстоянии до 180 километров.

"Такое вооружение быстро помогло бы дистанцировать российскую авиацию вдали от наших границ и мы могли бы уберечь наши города и села от российских бомбардировок", – добавил Игнат.

F-16 – имеет широкий спектр вооружений

Кроме того, как подчеркнул Игнат, F-16 – это платформа, у которой широкий спектр вооружений, которым можно наносить мощные удары по наземным целям, и даже морским.

Нам нужен самолет, имеющий дальнобойное оружие, который может эффективно запускать ракеты HARM, запускать современные боеприпасы различных типов на вооружении стран НАТО. Это очень хорошие ракеты, управляемые авиационные бомбы и другое вооружение,

– сказал спикер Воздушных Сил ВСУ.

Он отметил, что Украине не нужны F-16, чтобы атаковать ими территорию России. Украина стремится освободить свои территории, в частности Донбасс и Крым.

"F-16 сейчас доступны в некоторых странах, которые сейчас перевооружаются на еще более новые самолеты. Но понятно, что разрешение на передачу F-16 от любой страны должны дать именно США, даже если свои самолеты передавать не будут. Это как с передачей танков "Леопард", – резюмировал Игнат.