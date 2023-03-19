Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, що Повітряним Силам необхідно зосередитись на єдиному типі багатоцільового літака F-16.

Дізнайтесь більше Які ракети може збивати Україна та для чого нам F-16: інтерв'ю з Юрієм Ігнатом

F-16 посилить ППО України

Речник Повітряних Сил ЗСУ пояснив, що літаки F-16 передусім потрібні Україні, щоб відбивати ракетні атаки окупантів.

Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони,

– сказав Ігнат.

Він пояснив, що літаки типу "МіГ" і "Су", які має Україна, не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахіди". Водночас винищувачі F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами, як каже Ігнат, дозволять збивати ці цілі ефективно.

F-16 відкинуть авіацію ворога

Ігнат повідомив, що росіяни на лінії бойового зіткнення почали застосовувати плануючі кориговані авіабомби масою 1500 кілограмів. За його словами, російські літаки запускають ці бомби за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення і не входять в зону ураження нашої ППО.

Протистояти цим загрозам можуть далекобійні зенітні ракетні системи, які лише мають прийти в Україну, і то в невеликій кількості. А також і сучасні багатоцільові винищувачі, застосовуючи ракети класу "повітря-повітря", на кшталт AIM-120 AMRAAM,

– сказав речник.

Він зазначив, що одна із модифікацій ракет AIM-120 AMRAAM може діставати повітряні цілі на відстані до 180 кілометрів.

"Таке озброєння швидко б допомогло дистанціювати російську авіацію далеко від наших кордонів і ми б могли уберегти наші міста та села від російських бомбардувань", – додав Ігнат.

F-16 – має широкий спектр озброєння

Крім того, як наголосив Ігнат, F-16 – це платформа, який має широкий спектр озброєння, яким можна завдавати потужних ударів по наземних цілях, та навіть морських.

Нам потрібен саме літак, який має далекобійну зброю, який може ефективно запускати ракети HARM, запускати сучасні боєприпаси різних типів, які є на озброєнні країн НАТО. Це дуже гарні ракети, керовані авіаційні бомби та інше озброєння,

– сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Він зазначив, що Україні не потрібні F-16, щоб атакувати ними територію Росії. Натомість Україна прагне визволити свої території, зокрема Донбас і Крим.

"F-16 наразі є доступні в деяких країнах, які наразі переозброюються на ще новіші літаки. Але зрозуміло, що дозвіл на передачу F-16 від будь-якої країни мають дати саме США, навіть якщо свої літаки передавати не будуть. Це як з передачею танків "Леопард", – резюмував Ігнат.