Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, F-16 потрібні Україні для захисту від ворожих ракетних обстрілів по містах та критичній інфраструктурі.

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За словами Ігната, F-16 доступні у деяких країнах, які наразі переозброюються на ще новіші літаки. Втім, дозвіл на передавання винищувачів має дати Вашингтон. Він пояснив, що це "як з танками "Леопард".

Україна буде з новими літаками

Представник Повітряних сил наголосив, це питання непросте, а тому потребує чимало часу та погоджень. Втім, певні зрушення вже є.

Наші партнери послідовні. Гадаю, що Україна буде з потужними крилами, які допоможуть нам зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі,

– зазначив Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат переконує, що Україна в будь-якому випадку буде з новими літаками. За його словами, це питання розглядалося навіть до початку війни у 2014 році.

Довідка. У 2020 році Повітряні Сили ЗСУ опублікували Візію щодо раціональних шляхів розвитку цього виду ЗСУ. Після 2014 року Україна перестала співпрацювати з Росією у військовій сфері, тому потрібно було розв'язувати питання з радянською технікою.