Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, F-16 потрібні Україні для захисту від ворожих ракетних обстрілів по містах та критичній інфраструктурі.
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За словами Ігната, F-16 доступні у деяких країнах, які наразі переозброюються на ще новіші літаки. Втім, дозвіл на передавання винищувачів має дати Вашингтон. Він пояснив, що це "як з танками "Леопард".
Україна буде з новими літаками
Представник Повітряних сил наголосив, це питання непросте, а тому потребує чимало часу та погоджень. Втім, певні зрушення вже є.
Наші партнери послідовні. Гадаю, що Україна буде з потужними крилами, які допоможуть нам зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі,
– зазначив Юрій Ігнат.
Юрій Ігнат переконує, що Україна в будь-якому випадку буде з новими літаками. За його словами, це питання розглядалося навіть до початку війни у 2014 році.