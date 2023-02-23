Повреждения зафиксировали в 12 километрах от станции "Симферополь", сообщают местные СМИ. Поэтому движение на ветке остановили.

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Отмечают, что в результате инцидента были задержаны три поезда: один поезд Севастополь – Санкт-Петербург со 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда.



У Симферополя взорвали железнодорожное полотно / Фото российские телеграмм-каналы

Взорвали железную дорогу партизаны / Фото российские телеграмм-каналы

При этом подрыв железной дороги в Крыму подтверждают партизаны подпольного движения "Атеш".

Успешно ликвидирована часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, недалеко от оккупированного Симферополя. Поезда стоят, никто никуда уже не уезжает, и ничего никуда уже не везут,

– говорится в сообщении.

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