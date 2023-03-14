Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако всю информацию пока уточняют.
Обратите внимание В небо поднялся столб дыма: в оккупированном Крыму горели казармы с сотнями мобилизированных
Что известно о масштабном пожаре в Симферополе
Пожар охватил местный склад. Его площадь составляет 1 000 квадратных метров. На место прибыли спасатели – около 30 человек и 7 единиц техники.
Известно, что пожар произошел в 4:43 утра 14 марта. В ближайшее время ожидается его локализация, угрозы соседним домам нет.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожар в Симферополе / фото МЧС России
Что происходит утром в Крыму / фото МЧС России
Позже стало известно, что пожар был локализован. Сейчас угрозы соседним складам и магазинам нет.
Пожар в Симферополе 14 марта: смотрите видео
Пожар "пришел" и в Свердловскую область
14 марта спасатели также ликвидируют большой пожар в Свердловской области. Так, в городе Тавда горит металлический ангар на площади 1 600 квадратных метров.
Предварительно, пострадавших нет.
Пожар в Свердловской области / фото МЧС России
В России вспыхнул большой пожар / фото МЧС России
Другие пожары в Крыму
- Ранее стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Он охватил казармы, где размещали мобилизованных российских окупантов.
- Также было известно о пожаре на мысе Фиолент на юго-западной части полуострова. Случилось это после того, как прогремела серия взрывов.
- На аэродроме "Бельбек" Крымского полуострова местные слышали звуки взрывов. Вражеские СМИ сразу начали писать о том, что это работают системы противовоздушной обороны.