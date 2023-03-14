Попередньо, обійшлось без постраждалих. Однак усю інформацію наразі уточнюють.

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Що відомо про масштабну пожежу у Сімферополі

Пожежа охопила місцевий склад. Її площа складає 1 000 квадратних метрів. На місце прибули рятувальники – близько 30 осіб та 7 одиниць техніки.

Відомо, що пожежа сталася о 4:43 ранку 14 березня. Найближчим часом очікується його локалізація, загрози сусіднім будинкам немає.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Пожежа у Сімферополі / фото МЧС Росії



Що відбувається зранку у Криму / фото МЧС Росії

Згодом стало відомо, що пожежу локалізували. Наразі загрози сусіднім складам та магазинам немає.

Пожежа у Сімферополі 14 березня: дивіться відео

Пожежа "завітала" й у Свердловську область

14 березня рятувальники також ліквідують велику пожежу у Свердловській області. Так, у місті Тавда горить металевий ангар на площі 1 600 квадратних метрів.

Попередньо, постраждалих немає.



Пожежа у Свердловській області / фото МЧС Росії



У Росії спалахнула велика пожежа / фото МЧС Росії

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