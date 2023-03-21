По этому в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Гуменюк напомнила, что Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорили, что поражение логистики станет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.
Пока курс указано четко, что им железной дорогой уж очень необходимо выезжать,
– подчеркнула она.