По этому в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Смотрите также Что будет делать Украина после возвращения Крыма: у Зеленского назвали главные шаги

Гуменюк напомнила, что Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорили, что поражение логистики станет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.

Пока курс указано четко, что им железной дорогой уж очень необходимо выезжать,

– подчеркнула она.