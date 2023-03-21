По це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк нагадала, що Джанкой – це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення казали, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму.

Наразі курс вказано чітко, що їм залізницею вже дуже необхідно виїжджати,

– підкреслила вона.