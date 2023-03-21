Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що в тимчасово окупованому Криму росіяни ще з 2014 року накопичували "ешелоновану" протиповітряну оборону – малого, середнього та великого радіусу дії.
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"Окрім того, це десятки кілометрів від основної лінії боєзіткнення в зоні бойових дій на материковій частині України, де також на окупованих територіях є "ешелонована" ППО окупантів", – заявив він.
Коваленко зазначив, що на відео, яке ширять в мережі, окрім вибухів, чути й звуки пострілів. І це, вважає він, працювали гарматні установки комплексів малого радіусу дії.
Отже, на цей комерційний БпЛА відреагувала російська ППО тільки тоді, коли він, фактично, вже був в зоні, не те, що її дії, а фактично, того об'єкту, який він мав знищити,
– сказав військово-політичний оглядач.
Нікчемна ефективність ворожої ППО
Він переконаний, що це свідчить про те, що російська ППО продовжує демонструвати свою "нікчемну ефективність". І це є черговим репутаційним ударом по російській протиповітряній обороні.
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"Російські окупанти значно покращували характеристики своїх комплексів на папері, а в реальності характеристики їх ППО значно нижчі", – розказав Олександр Коваленко.
Він вважає, що тепер країни, які купували в Росії, зокрема, комплекси С-300, С-400, ЗРК Панцир-С1, мають замислитися.
Чи дійсно вони відповідають характеристикам? Чи захистять вони нас, коли ми будемо використовувати ці комплекси, якщо буде треба?
– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Серйозні втрати для окупантів
Коваленко розказав, якщо порівняти комерційний дрон та ракету, яка є дефіцитна для росіян, то це дійсно для окупантів серйозні втрати. Військово-політичний оглядач наголосив, якщо ракети навіть мають скалкові пошкодження, то це означає, що їх вже неможливо використовувати.
"Найболючіше – це те, коли ти маєш ракету, в неї велика кількість пошкоджень, вона ось є, але ти її не можеш застосувати, адже вона може вибухнути в пусковій установці", – додав він.
Що відомо про "бавовну" в Джанкої
- Ввечері 20 березня в тимчасово окупований Джанкой завітала "бавовна". Загалом було чути понад 10 вибухів.
- Пропагандисти заявили, що нібито "спрацювала ППО". Це підтвердив і так званий радник колаборанта Сєргєя Аксьонова Олєг Крючков.
- Окупанти заявили, що внаслідок "бавовни" було пошкоджено чотири об'єкти залізничної станції. Саме нею росіяни перевозили зброю.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що в Джанкої були знищені російські ракети "Калібр НК" під час транспортування залізницею.