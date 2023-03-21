Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що в тимчасово окупованому Криму росіяни ще з 2014 року накопичували "ешелоновану" протиповітряну оборону – малого, середнього та великого радіусу дії.

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"Окрім того, це десятки кілометрів від основної лінії боєзіткнення в зоні бойових дій на материковій частині України, де також на окупованих територіях є "ешелонована" ППО окупантів", – заявив він.

Коваленко зазначив, що на відео, яке ширять в мережі, окрім вибухів, чути й звуки пострілів. І це, вважає він, працювали гарматні установки комплексів малого радіусу дії.

Отже, на цей комерційний БпЛА відреагувала російська ППО тільки тоді, коли він, фактично, вже був в зоні, не те, що її дії, а фактично, того об'єкту, який він мав знищити,

– сказав військово-політичний оглядач.

Нікчемна ефективність ворожої ППО

Він переконаний, що це свідчить про те, що російська ППО продовжує демонструвати свою "нікчемну ефективність". І це є черговим репутаційним ударом по російській протиповітряній обороні.

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"Російські окупанти значно покращували характеристики своїх комплексів на папері, а в реальності характеристики їх ППО значно нижчі", – розказав Олександр Коваленко.

Він вважає, що тепер країни, які купували в Росії, зокрема, комплекси С-300, С-400, ЗРК Панцир-С1, мають замислитися.

Чи дійсно вони відповідають характеристикам? Чи захистять вони нас, коли ми будемо використовувати ці комплекси, якщо буде треба?

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Серйозні втрати для окупантів

За даними Головного управління розвідки, внаслідок "бавовни" в Джанкої, під час перевезення були знищені ракети "Калібр НК". Їх росіяни активно застосовують для ракетних ударів по Україні.

Коваленко розказав, якщо порівняти комерційний дрон та ракету, яка є дефіцитна для росіян, то це дійсно для окупантів серйозні втрати. Військово-політичний оглядач наголосив, якщо ракети навіть мають скалкові пошкодження, то це означає, що їх вже неможливо використовувати.

"Найболючіше – це те, коли ти маєш ракету, в неї велика кількість пошкоджень, вона ось є, але ти її не можеш застосувати, адже вона може вибухнути в пусковій установці", – додав він.

Що відомо про "бавовну" в Джанкої