РосСМИ написали, что в результате "хлопка" повреждены четыре объекта железнодорожной станции. Наша разведка рассказала, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК" во время перевозки.
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Что известно о последствиях "хлопка" в Джанкое
Россияне сообщили, что есть серьезные повреждения после атаки дронов как минимум по пяти адресам.
Четыре из них принадлежат железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады), один – это сельскохозяйственный магазин на улице Перекопской, 51,
– говорится в сообщении.
Кроме того, после атаки на станции были перебои со светом в локомотивном депо.
Последствия атаки в Крыму: смотрите видео
Взрывы на железной дороге в Джанкое: смотрите видео
Что произошло в Джанкое: коротко
- Ориентировочно в 20:50 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Местные жители начали сетовать из-за звуков дронов, а затем взрывы и автоматные очереди.
- Пропагандисты сразу писали о якобы работе ПВО, это подтвердил так называемый советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков.
- Впоследствии украинские разведчики сообщили, что в результате "хлопка" в Джанкое уничтожены российские ракеты "Калибр НК". Известно, что оккупанты их неудачно перевозили. Ракеты предназначены для запусков с надводных кораблей российской черноморской флотилии. Дальность ракет – 2 500 километров по наземным целям и более 375 километров – по морским. Их Кремль активно использует для нанесения ракетных ударов по Украине.
- После беспокойного вечера российская так называемая "власть" Джанкоя ввела режим чрезвычайного положения городского уровня. В России из-за беспилотников начали расследование. Оккупанты написали, что якобы остатки дронов повредили домовладение и магазин. Однако о ракетах враги "забыли" рассказать.