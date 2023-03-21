Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, вибухи пролунали на залізниці в тимчасово окупованому Джанкої.

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У ГУР повідомили, що у результаті "бавовни" був знищений вантаж ракет "Калібр НК".

Як розповів Крамаров, атаку здійснили дрони-камікадзе. Ймовірно, це могли бути китайські безпілотники Mugin, які мають непогану дальність та можуть нести на собі бойову частину до 25 кілограмів.

"Особливо багатозначно, що усе це сталося на тлі візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви", – зауважив військовий експерт.

Причина потужних вибухів у Джанкої

За словами Крамарова, вибухи у Джанкої були дуже потужними.

"Ймовірно, у ракет "Калібр" почали детонувати як бойові частини, так і стартові двигуни", – припустив військовий експерт.

Він додав, що разом з "Калібрами" могли транспортуватись ще якісь артилерійські боєприпаси. На це вказують масштаби детонації.

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Значення ударів по залізниці у Криму

Крамаров зазначив, що наразі немає точних даних щодо стану залізничного полотна після влучань. Якщо воно суттєво пошкоджене, то це добряче попсує нерви ворогу.

Через Джанкой пролягає один з найголовніших залізничних шляхів, яким відбувається постачання снарядів та військової техніки, а також живої сили на Південь України,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що поки що Міноборони та Генштаб ЗСУ не підтвердили причетність України до "бавовни". Однак, за словами Крамарова, відштовхуючись від заяви ГУР, можна говорити про те, що це була військова операція українських сил.

"Бавовна" у Джанкої зірвала нову ракетну атаку

Російські окупанти везли через Джанкой вантаж ракет "Калібр НК", які потім, ймовірно, могли направити до портів. Наразі невідомо, скільки саме ракет було знищено під час вибуху.

"Росія може виробляти до 20 – 24 таких ракет на місяць. Можливо, це й були ті 24 одиниці, які росіяни намагалися оперативно поставити на бойове чергування на кораблі Чорноморського флоту", – сказав Крамаров.

За його словами, окупанти могли перевозити ракети у межах підготовки до наступного ракетного обстрілу України. Про підготовку до нової атаки свідчать і тренувальні польоти винищувачів, які Росія активно проводила в середині березня.

Росіяни прицілюються своїми гіпер- та надзвуковими крилатими ракетами у рамках підготовки до атаки. Знищивши ці "Калібри", ми зірвали наступний масований ракетний обстріл України,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що російські окупанти навіть після цього не відмовляться від планів атакувати Україну. Однак внаслідок ударів по Джанкою вдалося хоча б відтермінувати наступну ракетну атаку.

Удар по ресурсах росіян

Як розповів Крамаров, загалом у росіян є трохи більше ніж 100 ракет "Калібр". Це вже за межею мінімальної критичної кількості, яка має бути на озброєнні армії Росії.

Західні санкції стають більш жорсткими. Через це в Росію потрапляє все менше товарів подвійного призначення, які росіяни намагаються використовувати для виробництва своїх ракет,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що технологія виробництва ракет для Росії все більше ускладнюється. Відтак, втрата "Калібрів" у Джанкої для росіян буде дуже суттєвим ударом.

"Бавовна" у Джанкої: коротко