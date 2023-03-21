Россияне продолжают применять привычную для себя тактику террора гражданского населения, обстреливая жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
За сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе предупредили, что существует угроза нанесения врагом ударов по всей территории Украины.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений – формирование наступательных группировок противника не было выявлено. Российское руководство продолжает использовать белорусскую инфраструктуру для подготовки своих войск. Оккупанты также сохраняют военное присутствие в приграничных районах. В течение суток они обстреляли районы населенных пунктов:
- Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области;
- Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Поповка Сумской области;
- Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях захватчики продолжают попытки сломать украинскую оборону. За сутки они вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское. Также россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов:
- Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крахмальное и Берестово Харьковской области;
- Невское и Белогоровка Луганской области,
- Торское, Спорное и Федоровка в Донецкой области.
Силы обороны отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ
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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, но уже теряет потенциал. Оккупанты не прекращают попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Украинские защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки захватчиков в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности:
- Васюковка,
- Миньковка,
- Орехово-Василовка,
- Григоровка,
- Бахмут,
- Ивановское,
- Ступочки,
- Предтечино,
- Часов Яр,
- Курдюмовка,
- Озаряновка,
- Северное Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Однако россияне не имели успеха. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов:
- Ласточкино,
- Бердичи,
- Авдеевка,
- Тоненькое,
- Георгиевка,
- Невельское,
- Красногоровка,
- Марьинка,
- Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения, в частности:
- Новополье Донецкой области;
- Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области,
- Антоновка и Херсон.
Украинские защитники героически защищают государство / Фото Генштаба ВСУ
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Для войны в Украине готовят строчников
Россия пока не прекращает свою захватническую войну, несмотря на многочисленные жертвы. Оккупанты постоянно принимают меры для восполнения потерь живой силы. В частности, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со строчниками по подписанию ими контрактов.
Военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года,
– отметили в Генштабе.
В свою очередь, Силы обороны продолжают "минусировать" захватчиков. В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- склад боеприпасов,
- 2 зенитно-ракетных комплекса,
- радиолокационную станцию,
- один другой важный объект противника.
ВСУ наносят оккупантам немалые потери / Фото Генштаба ВСУ