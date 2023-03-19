Об этом рассказал военнослужащий Сергей Хлань. Также он обнародовал соответствующее видео.
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В Скадовске взорвали авто оккупанта
Хлань рассказал, что в Херсонской области был ликвидирован так называемый командир взвода ППС.
Под крыло авто была заложена взрывчатка в Скадовске. Информацию подтверждают сами пропагандисты. На концерте Кобзона +1?
– написал депутат Херсонского облсовета.
В Скадовске взорвали авто командира взвода ППС: видео
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В Новой Каховке партизаны взорвали авто с оккупантами
Благодаря участникам партизанского движения "Атеш" недавно в воздух взлетел автомобиль, в котором находились как российские военные, так и представители спецслужб страны-агрессорки. Известно, что два врага погибли на месте. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.
В Центре национального сопротивления отметили, что неспокойно врагам и в Луганской области. Там партизаны делают все возможное, чтобы уничтожить железнодорожную инфраструктуру.