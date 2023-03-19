Об этом рассказал военнослужащий Сергей Хлань. Также он обнародовал соответствующее видео.

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В Скадовске взорвали авто оккупанта

Хлань рассказал, что в Херсонской области был ликвидирован так называемый командир взвода ППС.

Под крыло авто была заложена взрывчатка в Скадовске. Информацию подтверждают сами пропагандисты. На концерте Кобзона +1?

– написал депутат Херсонского облсовета.

Любопытно! Недавно в Мелитополе взорвали автомобиль еще одного предателя Украины – Ивана Ткача. Коллаборанта пытались спасти в местной больнице, однако он не выжил.

В Скадовске взорвали авто командира взвода ППС: видео

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В Новой Каховке партизаны взорвали авто с оккупантами

Благодаря участникам партизанского движения "Атеш" недавно в воздух взлетел автомобиль, в котором находились как российские военные, так и представители спецслужб страны-агрессорки. Известно, что два врага погибли на месте. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В Центре национального сопротивления отметили, что неспокойно врагам и в Луганской области. Там партизаны делают все возможное, чтобы уничтожить железнодорожную инфраструктуру.