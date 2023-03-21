Росіяни продовжують застосовувати звичну для себе тактику терору цивільного населення, обстрілюючи житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури.

За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі попередили, що існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стала – формування наступальних угруповань противника не виявили. Російське керівництво продовжує використовувати білоруську інфраструктуру для підготовки своїх військ. Окупанти також зберігають військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби вони обстріляли райони населених пунктів:

Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області;

Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка та Попівка Сумської області;

Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники продовжують спроби зламати українську оборону. Протягом доби вони вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам'янське. Також росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів:

Красне Перше, Дворічна, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області;

Невське і Білогорівка Луганської області,

Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.



Сили оборони відбивають атаки окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, проте вже втрачає потенціал. Окупанти не припиняють спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Українські захисники цілодобово відбивають численні атаки загарбників в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема:

Васюківка,

Міньківка,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Бахмут,

Іванівське,

Ступочки,

Предтечине,

Часів Яр,

Курдюмівка,

Озарянівка,

Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. Однак росіяни не мали успіху. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Ласточкине,

Бердичі,

Авдіївка,

Тоненьке,

Георгіївка,

Невельське,

Красногорівка,

Мар'їнка,

Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані неподалік лінії зіткнення, зокрема:

Новопіль Донецької області;

Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області,

Антонівка та Херсон.



Українські захисники героїчно боронять державу / Фото Генштабу ЗСУ

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Для війни в Україні готують строковиків

Росія поки не припиняє своєї загарбницької війни, попри численні жертви. Окупанти постійно вживають заходів для поповнення втрат живої сили. Зокрема, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів.

Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року,

– зауважили у Генштабі.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують "мінусувати" загарбників. Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

склад боєприпасів,

2 зенітно-ракетні комплекси,

радіолокаційну станцію,

один інший важливий об'єкт противника.



ЗСУ завдають окупантам чималих втрат / Фото Генштабу ЗСУ