В Кремле 21 марта начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Об этом рассказали российские СМИ, сообщает 24 Канал.

С российской стороны к переговорам присоединились вицепремьеры, министры экономического блока, главы "Росатома" и "Роснефти".

Интересно В Кремле продолжается полноформатная часть переговоров Путина и Си Цзиньпина: что известно

Что Путин и Си пообещали друг другу во время переговоров

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин после переговоров с Си Цзиньпином не намерен встречаться с Байденом. По словам российского диктатора, в ходе переговоров в узком составе состоялся содержательный и откровенный обмен мнениями.

Он считает, что России и Китаю следует обсудить практические аспекты взаимодействия в разных областях. Путин даже описал несколько намеченных совместных инициатив и планов развития, в том числе студенческие обмены, спортивные мероприятия, судостроение, импортозамещение и торговлю.

Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях как по контрактам, так и более.

– считает российский президент.

Москва также "готова поддержать" китайский бизнес в замещении покинувших Россию предприятий.

Несмотря на вторжение России в Украину и введенные против страны-агрессора санкции, товарооборот Москвы и Пекина в 2022 году достиг рекорда, превысив 200 миллиардов долларов. Путин очень рассчитывает на дальнейшее экономическое сотрудничество. В частности, он рассказал что:

Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.

Объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 миллиардов кубометров плюс 100 миллионов тонн СПГ.

Кремлевский диктатор ожидает роста поставок российского продовольствия на китайский рынок.

Кроме того, Россия и Китай якобы могут стать мировыми лидерами в области IT и искусственного интеллекта.

Китай стал ведущим партнером России по хозяйственному освоению Дальнего Востока.

Москва и Пекин готовы создать общий рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами.

Путин, как обычно, перекладывает ответственность за все свои беды на страны Запада. Мол, теперь они пытаются использовать спорт "в неблаговидных целях" как инструмент давления.

В свою очередь Си Цзиньпин также начал рассказывать об успешном сотрудничестве между странами и заметных результатах. В частности, он отметил стремительную реализацию национальных целей развития и заявил о "готовности очертить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в вопросах интересов процветания Китая и России".

Стоит прочесть Путин на коленях и доставка посылок с Ali Express: украинцы с юмором реагируют на Си в Москве

Кратко о визите Си Цзиньпина