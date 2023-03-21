Цзиньпин стал первым мировым лидером, который пожал руку Путину после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Бункерный дед отчаянно ищет союзников. Между тем, китайский лидер хочет презентовать свою страну как влиятельного и авторитетного глобального миротворца.

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Что говорят в НАТО

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – заявил, что Россия просила у Китая летальное вооружение.

Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что такой запрос со стороны России был, и что этот вопрос рассматривают в Пекине китайские власти,

– подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО ответил на вопрос, какой месседж он хотел бы отправить Си. Столтенберг подчеркнул: "Китаю не следует поставлять летальное оружие России".

В ГУР МО Украины также не подтвердили информацию, что Китай предоставляет летальное оружие России. У Китая свои интересы.