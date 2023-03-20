В ГУР не могут подтвердить факт снабжения Китаем оружия России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что означает визит Си в Москву

По его словам, "об оружии сейчас речь не идет и такие факты не зафиксированы", а публикуемая СМИ информация проверяется.

Кремлевский режим получает дроны, которые можно купить на AliExpress и товары гражданского назначения с нужными оккупантами микросхемами и чипами.

Юсов также прокомментировал визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Он отметил, что это визит "сильного регионального лидера" в режим, который находится в экономическом и внешнеполитическом тупике.

"Как прагматический геополитический игрок китайский лидер и Китай будут усиливать свои позиции в регионе и на территории так называемой РФ, защищая собственные экономические и другие национальные интересы. То есть исключительно собственные интересы – это абсолютно прагматичная политика", – добавил представитель ГУР.

Си прибыл в Москву: главное