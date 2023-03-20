В ГУР не могут подтвердить факт снабжения Китаем оружия России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Си Цзиньпин хочет быть нужным миру: как он будет вести себя с Украиной и Россией в дальнейшем
Что означает визит Си в Москву
По его словам, "об оружии сейчас речь не идет и такие факты не зафиксированы", а публикуемая СМИ информация проверяется.
Кремлевский режим получает дроны, которые можно купить на AliExpress и товары гражданского назначения с нужными оккупантами микросхемами и чипами.
Юсов также прокомментировал визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Он отметил, что это визит "сильного регионального лидера" в режим, который находится в экономическом и внешнеполитическом тупике.
"Как прагматический геополитический игрок китайский лидер и Китай будут усиливать свои позиции в регионе и на территории так называемой РФ, защищая собственные экономические и другие национальные интересы. То есть исключительно собственные интересы – это абсолютно прагматичная политика", – добавил представитель ГУР.
Си прибыл в Москву: главное
- В Россию 20 марта приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин даже не встретил политика.
- Заметим, что глава КНР станет первым мировым лидером, который встретится с Путиным после того, как Гаагский трибунал выдал ордер на его арест.
- Во время разговора Владимир Путин заявил, что Китай якобы сделал мощный шаг в своем развитии, а китайская система развития достаточно эффективна. Диктатор сказал, что эта система более "эффективна, чем в большинстве стран" и он даже завидует Китаю.
- После встречи с российским диктатором Си Цзиньпин проведет разговор с Владимиром Зеленским. Она станет первым прямым контактом глав Китая и Украины с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.