У ГУР не можуть підтвердити факт постачання Китаєм зброї Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Що означає візит Сі до Москви
За його словами, "про зброю зараз не йдеться і такі факти не зафіксовано", а інформацію, яку публікують ЗМІ, перевіряють.
Кремлівський режим отримує дрони, які можна купити на AliExpress, і товари цивільного призначення з потрібними окупантам мікросхемами й чипами.
Юсов також прокоментував візит глави КНР Сі Цзіньпіна в Москву. Він зазначив, що це візит "сильного регіонального лідера" до режиму, який перебуває в економічній та зовнішньополітичній безвиході.
"Як прагматичний геополітичний гравець китайський лідер і Китай посилюватимуть свої позиції в регіоні й на території так званої РФ, захищаючи власні економічні та інші національні інтереси. Тобто виключно власні інтереси – це абсолютно прагматична політика", – додав представник ГУР.
Сі прибув до Москви: головне
- До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. Попри це, російський диктатор Володимир Путін навіть не зустрів політика.
- Зауважимо, що голова КНР стане першим світовим лідером, який зустрінеться з Путіним після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.
- Під час розмови Владімір Путін заявив, що Китай буцімто зробив потужний крок у своєму розвитку, а китайська система розвитку є доволі ефективною. Диктатор сказав, що ця система "ефективніша, ніж в більшості країн" і він навіть заздрить Китаю.
- Після зустрічі з російським диктатором Сі Цзіньпін проведе розмову з Володимиром Зеленським. Вона стане першим прямим контактом очільників Китаю та України з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.