Інтересам китайського лідера відповідає затяжна війна, водночас він не зацікавлений в тому, щоб стати союзником Путіна. Про це 24 Каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов.

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Що потрібно Сі Цзіньпіну

Як відзначає політолог, Сі не потрібно накликати на себе гнів світ спільноти. Йому потрібно, щоб світова спільнота зверталася до нього. "Щоб американці приходили до нього й казали: "Ми не можемо повпливати на Путіна, хоча б ти повпливай". Він хоче бути потрібним світові", – акцентує Галлямов.

І чим довше це триватиме, тим краще для глави Китаю. Як то кажуть: "У Самурая немає цілі, є лише шлях". В цьому випадку, каже політолог, це про Сі Цзіньпіна.

Якщо Путін впаде і програє війну, у китайського лідера можуть бути проблеми. За словами Галлямова, в Росії, ймовірно, переможе демократія.

Цілком можливо, що тоді коаліція на підтримку України, яку сколотили американці, повернеться до Китаю і скаже: "А що там у вас з правами людини?". І все, він головний злодій світової сцени. А поки головний злодій – Путін, і всім не до Сі Цзіньпіна,

– зауважив політолог.

Відповідно китайському лідеру потрібно, щоб усе це продовжувалося, і він був у грі. Тому Сі буде вести переговори й довго погоджувати позиції сторін. "На щастя для Сі, вони є взаємозаперечними. Путін каже: "Віддайте мені хоча б ті території, які я завоював". Українці кажуть: "Чорта лисого!". Немає точок дотику", – зазначає Галлямов.

Тепер лідер Китаю буде займатися "човниковою дипломатією". Він призначатиме посередників, які контактуватимуть зі сторонами.

Через нього усе проходитиме. Українці та росіяни будуть погоджувати свою позицію з Китаєм. Він у центрі процесу, у центрі порядку денного, у центрі впливу. Усі чекають, коли Сі Цзіньпін врегулює відносини сторін, які воюють,

– стверджує Аббас Галлямов.

На думку політолога, поки Сі нічого пропонувати не буде. Він слухатиме, киватиме головою і передаватиме побажання сторін.

"Він підморгуватиме Зеленському зі словами: "Я, звісно, з тобою, ти, звісно, правий. Але, бачиш, Путін – чокнутий. Якось треба знайти спільну точку дотику. Ти подумай і передзвони мені". Приблизно те саме він казатиме Путіну: "Я цілком на твоєму боці. Ти для мене як брат, ти ж знаєш: росіяни з китайцями – брати навік! Але Зеленський вперся, його американці підтримують. Тому давай разом подумаємо, де можемо поступитися, як домовитися". Йому потрібен цей процес", – резюмував Галлямов.

Галлямов про те, що потрібно Сі Цзіньпіну: дивіться відео

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