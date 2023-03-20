Москва не може не рахуватися з тим, що думає і чого хоче її "старший брат" у Пекіні. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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Сі хоче припинити війну, щоб увійти в історію

Питання в тому, наголошує Федоров, чого хоче Китай. Загалом позиція Пекіну була висловлена, коли оприлюднили "мирний план", який потім назвали "позицією" Китаю щодо "кризи в України". "Хоча насправді ніякої кризи немає, є війна Росії проти України. Так вважають у Китаї, такі слова там використовують", – зазначив військовий експерт.

У першому пункті йдеться про те, що Китай виходить з необхідності повної поваги до територіальної цілісності України. Саме цей пункт викликав серйозне невдоволення у Москві. Ціла низка російських експертів (неофіційних осіб) опублікували декілька статей у провідних російських виданнях, де йдеться про те, що ця вимога – абсолютно неприйнятна для Росії.

Один з авторів цілком правий, що територіальна цілісність України – це повернення до кордонів 1991 року. Усе. Жодних інших трактувань бути не може,

– акцентує Федоров.

Зрозуміло, що офіційна державна позиція озвучена не була. Дипломати й співробітники адміністрації президента, фактично, промовчали з цього приводу.

Як зауважує Федоров, Пекін хоче виступити як посередник, який успішно завершить війну Росії проти України. З цим бажанням Сі Цзіньпінь прилетів у Москву, це головне завдання візиту. Усе інше не має особливого значення.

"Після 20 з'їзду КПК та сесії всекитайських зборів народних представників, де були остаточно врегульовані усі питання щодо розстановки кадрів на вищих постах, у Пекіні вирішили взятися за зовнішню політику й укріпити свої позиції на міжнародній арені", – пояснив Федоров.

Першим і головним кроком у цьому, на думку Сі, має стати припинення вогню, переговори щодо мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною Для цього Росію потрібно змусити прийняти ключовий пункт про територіальну цілісність Україні, іншими словами – вивід військ з усієї її території, включно із Кримом.

Якщо Китаю це вдасться, голова Сі дійсно увійде в історію. Вдасться чи ні – подивимося,

– підкреслює військовий експерт.

У перші хвилини візиту вже можна зафіксувати цікаві моменти. Владімір Путін не приїхав зустрічати Сі в аеропорту. Він спрямував туди одного з віцепрем'єрів – людину, яка перебуває на третьому рівні ієрархії в Росії.

Для когось це може здатися не дуже важливим кроком, говорить Федоров, подумаєш, зустріли, потиснули руки, прийняли парад почесного караулу і Сі поїхав відпочивати у відведену йому резиденцію. Але для китайців, які вкрай болісно ставляться до питань ритуалу – хто кого зустрічає, на якому рівні, у що той, хто зустрічає, вдягнений – це важливо.

"Усе це китайські протокольники й сам Сі відстежують. Я не думаю, що він залишився задоволений цим прийомом", – зауважив Федоров.

Так чи інакше, головне завдання Сі – вплинути на Путіна і змусити його прийняти висунуті умови. "Повна повага до суверенітету й територіальної цілісності стосується України невипадково. У цьому документі йдеться про "усі країни", а отже – й України також", – резюмував Михайло Федоров.

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