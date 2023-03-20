Літак глави КНР приземлився у московському аеропорту "Внуково", передає 24 Канал. Путін зі свого бункера вийти не наважився. Замість президента китайського лідера зустрів віцепрем'єр російського уряду Дмитро Чернишенко.
До речі Україна уважно стежить: що у МЗС кажуть про візит Сі Цзіньпіна до Москви
Путін не приїхав до Сі Цзіньпіна
Російські пропагандисти оприлюднили відео, на яких видно, як китайський лідер спускається по трапу літака.
На нього вже чекала російська делегація. Президент КНР навіть не відразу впізнав Чернишенка і попрямував повз нього далі. Однак охоронець перегородив китайському лідерові дорогу, не даючи пройти далі.
У мережі наголошують, що це максимальна неповага до Сі Цзіньпіна.
Візит Сі Цзіньпіна: що відомо
- Глава Китаю Сі Цзіньпін полетів у Москву, аби зустрітись з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Важливо, що ця поїздка відбулась за декілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна.
- ЗМІ повідомляють, що після візиту до Москви, Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським. До речі, Україна буде однією з головних тем зустрічі Путіна та Сі.