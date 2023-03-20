Самолет главы КНР приземлился в московском аэропорту "Внуково". 24 Канал. Путин из своего бункера выйти не решился. Вместо президента китайского лидера встретил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.
Кстати говоря Украина внимательно следит: что в МИДе говорят о визите Си Цзиньпина в Москву
Путин не приехал в Си Цзиньпин
Российские пропагандисты обнародовали видео, на котором видно, как китайский лидер спускается по трапу самолета.
Его уже ждала российская делегация. Президент КНР даже не сразу узнал Чернышенко и направился мимо него дальше. Однако охранник преградил китайскому лидеру дорогу, не давая пройти дальше.
В сети отмечают, что это максимальное неуважение к Си Цзиньпину.
Визит Си Цзиньпина: что известно
- Глава Китая Си Цзиньпин улетел в Москву, чтобы встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Важно, что эта поездка состоялась через несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.
- СМИ сообщают, что после визита в Москву, Си Цзиньпин поговорит с Зеленским. Кстати, Украина станет одной из главных тем встречи Путина и Си.