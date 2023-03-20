Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает FT. Заметим, что СМИ анонсировали разговор Си с президентом Украины еще 13 марта.

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Этот разговор станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Известно, что 20 марта лидер Китая начал свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. В ходе поездки глава КНР встретится с российским диктатором. Для Си это первый визит в государство-агрессор за четыре года.

Путин и китайский лидер проведут переговоры, главные темы которых Кремль анонсировал как "актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между Пекином и Москвой", а также "углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене". Также запланировано подписание двусторонних документов. Путин и Си пообщаются и с глазу на глаз.

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Что известно о возможном разговоре Си с Зеленским

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщили, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. Тогда СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что разговор пройдет, по всей видимости, именно после того, как лидер Китая встретится с Путиным. По данным издания, разговор Си с украинским лидером состоится виртуально.

Заметим, что 24 февраля на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" президент Владимир Зеленский отметил, что хочет встретиться лично с Си Цзиньпином. Также сказал, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений. Вскоре в МИД Китая отреагировали на предложение президента Украины. Однако четкого ответа не дали.