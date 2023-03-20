В России уже активно готовятся к встрече китайского президента, цепляют билборды по стране и Путин даже написал статью, посвященную Китаю. Вместе с тем 24 Канал информирует о том, что накануне посещения Москвы Си Цзиньпин также написал эксклюзивный материал для российских СМИ, в котором пел панегирики кремлевским властям.

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Цинизм высочайшего уровня

Все бы ничего, однако стал рассказывать в своем материале лидер КНР о том, что точно не касается таких авторитарных государств, как Китай и Россия. В частности, вспомнил он, что "за 10 лет общечеловеческие ценности: развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода – глубоко укоренились в сердцах людей".

Все больше стран объединяет стремление к построению чистого и прекрасного мира, где воцарятся крепкий мир, общая безопасность, общее процветание, открытость и толерантность. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества,

– говорится в материале.

Однако там почему-то не указано, что именно Россия является тем государством, которое не стремится к миру, развязав войну против Украины. Зато там речь идет о каком-то "тотальном обострении украинского кризиса".

Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам,

– написал Си в статье, комментируя "украинский вопрос".

Кроме того, он заявил, что для урегулирования ситуации нужно:

соблюдать цели и принципы Устава ООН;

уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности;

поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса";

и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и снабжения.

Опять же – на самом деле не очень понятно, почему решил президент Китая это все адресовать Киеву, ведь именно Москва и лично Путин те, кто "не придерживаются", "не уважают", "не поддерживают" и "не обеспечивают". В общем – это выглядит очень цинично и не поддается никакому адекватному осмыслению.

Как у Зеленского комментировали "мирный план" Китая

Советник главы офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что так называемая "формула мира" от Пекина включает в себя немало противоречий. В частности, в этом "документе" нет сбалансированной логики по таким вопросам, как суверенитет и территориальная целостность.

Также, по словам представителя ОП, смысла в том, чтобы Пекин вооруженно поддерживал путинских солдат, нет. То есть прагматическое мышление китайского руководства не позволит принять решение о поставках оружия Москве.