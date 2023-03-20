Позицию Украины по этому поводу озвучил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу.

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Он отметил, что Украина внимательно следит за визитом председателя КНР в Россию.

Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины. Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу,

– подчеркнул Николенко.

Он добавил, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.