В сети уже распространили видео с самолетом. Между тем, китайское правительственное агентство сообщило, что Си Цзиньпин прибывает в Москву, информирует 24 Канал.
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По данным росСМИ, самолет с китайской делегацией приземлился в аэропорту "Внуково". Впрочем, самого Си Цзиньпина на борту будто бы не было.
Он прибыл чуть позже. Заметим, что информация о прилете появилась около 12:05.
Самолет с Си Цзиньпином прибыл в Москву: смотрите видео
Си Цзиньпин уже в России: смотрите видео
Пресс-секретарь Путина Песков сообщил журналистам, что встреча российского диктатора с Си Цзиньпином состоится ориентировочно в 16.30. Однако, это будет разговор с глазу на глаз, который продолжится за неоформальным обедом. В то же время официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15.00 21 марта.
Китайская делегация прибыла в Москву: смотрите видео