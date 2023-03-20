В сети уже распространили видео с самолетом. Между тем, китайское правительственное агентство сообщило, что Си Цзиньпин прибывает в Москву, информирует 24 Канал.

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По данным росСМИ, самолет с китайской делегацией приземлился в аэропорту "Внуково". Впрочем, самого Си Цзиньпина на борту будто бы не было.

Он прибыл чуть позже. Заметим, что информация о прилете появилась около 12:05.

Самолет с Си Цзиньпином прибыл в Москву: смотрите видео

Си Цзиньпин уже в России: смотрите видео

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил журналистам, что встреча российского диктатора с Си Цзиньпином состоится ориентировочно в 16.30. Однако, это будет разговор с глазу на глаз, который продолжится за неоформальным обедом. В то же время официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15.00 21 марта.

Китайская делегация прибыла в Москву: смотрите видео

Си Цзиньпин и Путин будут говорить об Украине