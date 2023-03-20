У мережі вже поширили відео з літаком. Тим часом китайська урядова агенція Xinhua повідомила, що Сі Цзіньпін прибуває до Москви, інформує 24 Канал.

Дивіться також На тлі рішення Гааги щодо Путіна: усе, що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Москви

За даними росЗМІ, літак з китайською делегацією приземлився в аеропорту "Внуково". Втім, самого Сі Цзіньпіна на борту нібито не було. Він прибув трохи пізніше. Зауважимо, що інформація про приліт з'явилися близько 12:05.

Прес-секретар Путіна Пєсков повідомив журналістам, що зустріч російського диктатора з Сі Цзіньпіном відбудеться орієнтовно о 16:30. Однак, це буде розмова віч-на-віч, що продовжиться за неоформальним обідом. Натомість офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15.00 21 березня.

Китайська делегація прибула в Москву: дивіться відео